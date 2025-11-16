Маск пообещал победить бедность при помощи робота Tesla

Маск пообещал победить бедность при помощи робота Tesla1
- 16.11.2025, 19:13
Бизнесмен утверждает, что робот также обеспечит всех универсальным высоким доходом.
Американский предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил в соцсети X, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus поможет победить бедность.
В посте бизнесмен утверждает, что робот также обеспечит всех универсальным высоким доходом. К публикации прикреплен фрагмент выступления Маска перед инвесторами Tesla 6 ноября. Там миллиардер утверждает, что Optimus будет работать лучше самого квалифицированного хирурга.
В октябре робот Optimus от Tesla совершил свой первый публичный выход на красной дорожке в Голливуде. На премьере фильма «Трон: Арес» машина продемонстрировала актеру Джареду Лето элементы боевого искусства кунг-фу.
Разработка Optimus, также известного как Tesla Bot, была анонсирована в октябре 2024 года, хотя о концепции создания универсального человекоподобного робота Маск рассказал еще в августе 2021 года. Он предполагал, что розничная цена Optimus будет находиться в пределах от $20 тыс. до $30 тыс. Маск также высказывал мнение, что в перспективе этот проект может превзойти по значимости автомобильный бизнес Tesla.