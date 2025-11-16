Украинский летчик продемонстрировал высший пилотаж во время совместного задания двух Су-24 и ракетного удара
- 16.11.2025, 19:49
Видео.
16 ноября в Сети продемонстрировали зрелищные кадры работы украинских Су-24М и Су-24МР, съемка велась из кабины одного из самолетов.
Как можно увидеть на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Соняшник», истребители синхронно взлетели с ВПП, показали несколько кренов, а затем запустили две ракеты по армии РФ.
В финале ролика демонстрируется посадка истребителей.
За ночь 16 ноября противник атаковал территорию Украины одной ракетой «Искандер М» и 176 БПЛА. ВС ВСУ удалось сбить 139 беспилотников.