16 ноября 2025, воскресенье
Украинский летчик продемонстрировал высший пилотаж во время совместного задания двух Су-24 и ракетного удара

  • 16.11.2025, 19:49
Видео.

16 ноября в Сети продемонстрировали зрелищные кадры работы украинских Су-24М и Су-24МР, съемка велась из кабины одного из самолетов.

Как можно увидеть на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Соняшник», истребители синхронно взлетели с ВПП, показали несколько кренов, а затем запустили две ракеты по армии РФ.

В финале ролика демонстрируется посадка истребителей.

За ночь 16 ноября противник атаковал территорию Украины одной ракетой «Искандер М» и 176 БПЛА. ВС ВСУ удалось сбить 139 беспилотников.

