16 ноября 2025, воскресенье, 20:11
В США попал в аварию кортеж Вэнса

  • 16.11.2025, 19:54
  • 1,268
Что известно.

В пятницу вечером, 14 ноября, кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в аварию. В результате происшествия пострадал полицейский.

Об этом сообщает ABC News.

Как пишет издание, инцидент произошел в Мэривилле, штат Теннеси. В тот день полицейский внедорожник из кортежа Вэнса попал в аварию во время сопровождения американского вице-президента.

В результате аварии сотрудник полиции Джастин Браун получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу в критическом состоянии, а утром в субботу ему сделали операцию.

«Мы безмерно благодарны тем людям, чья быстрая реакция спасла жизнь офицеру полиции Брауну прошлой ночью. Вы настоящие герои», - заявил в субботу начальник Мэривилла Тони Крисп.

Тем временем представитель Секретной службы США подтвердил ABC News, что в кортеже находился Вэнс.

«Секретная служба США внимательно следит за серьезным дорожно-транспортным происшествием с участием сотрудников местных правоохранительных органов, которое произошло сегодня вечером в Мэривилле, штат Теннесси, когда они обеспечивали движение автомобильного кортежа», - сказала агент Кэтрин Пирс.

Она уточнила, что «охраняемые лица не пострадали в результате этого инцидента», добавив слова соболезнования.

«Мы соболезнуем этим офицерам, их семьям и их ведомствам», - заявила Пирс.

