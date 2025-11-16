закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 21:11
Американский авианосец зашел в Карибское море

  • 16.11.2025, 20:08
  • 1,762
Фото: navy.mil

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек.

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Об этом сообщается на сайте американских Военно-морских сил (ВМС).

В ВМС заявили, что развертывание ударной группы является важнейшим шагом в укреплении решимости США защищать безопасность Западного полушария и американской территории.

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Авианосец присоединится к объединенным силам, уже находящимся в Карибском море.

