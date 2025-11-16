Американский авианосец зашел в Карибское море 16.11.2025, 20:08

1,762

Фото: navy.mil

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек.

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Об этом сообщается на сайте американских Военно-морских сил (ВМС).

В ВМС заявили, что развертывание ударной группы является важнейшим шагом в укреплении решимости США защищать безопасность Западного полушария и американской территории.

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Авианосец присоединится к объединенным силам, уже находящимся в Карибском море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com