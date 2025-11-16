закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша открывает сразу два КПП на границе с Беларусью

  • 16.11.2025, 20:21
  • 2,240
Польша открывает сразу два КПП на границе с Беларусью
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пройти польско-белорусскую границу теперь будет проще.

Между странами спустя несколько лет простоя открываются два контрольно-пропускных пункта.

Речь о переходах «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).

Ожидается, что в «Брузгах» границу можно будет пересечь только легковому транспорту. «Берестовица» же станет доступной для всех видов транспорта, в том числе автобусов и большегрузов.

Оба пункта пропуска начнут функционировать ровно в полночь по польскому времени.

В Беларуси в этот момент будет уже 02:00 17 ноября.

Что сейчас происходит на границе?

Вечером 16 ноября, как и обещала белорусская сторона, началась регистрация в системе электронной очереди.

Открыта и зона ожидания.

Как сообщает корреспондент Tochka.by, который работает на КПП «Берестовица», первые автобусы и автомобили уже прибыли сюда заранее и ожидают часа икс.

Тем временем белорусские специалисты готовы приступить к пропуску физлиц и транспортных средств, рассказали в Госпогранкомитете.

Закрытие границы Польшей

Больше двух с половиной лет действующими оставались лишь КПП «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей и «Кукурыки» («Козловичи») – для грузовых.

Погранпереход «Бобровники» был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а «Кузница» не функционировала и вовсе более четырех лет.

Ранее через эти пункты пропуска ежегодно проезжали около 2 млн путешествующих и свыше 4 млн транспортных средств.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина