Польша открывает сразу два КПП на границе с Беларусью
- 16.11.2025, 20:21
Пройти польско-белорусскую границу теперь будет проще.
Между странами спустя несколько лет простоя открываются два контрольно-пропускных пункта.
Речь о переходах «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).
Ожидается, что в «Брузгах» границу можно будет пересечь только легковому транспорту. «Берестовица» же станет доступной для всех видов транспорта, в том числе автобусов и большегрузов.
Ситуация на белорусско-польской границе за несколько часов до открытия двух КПП. Видео: ГПК pic.twitter.com/g5qr8r2ND4— Фото/Видео (@FotoVid81878667) November 16, 2025
Оба пункта пропуска начнут функционировать ровно в полночь по польскому времени.
В Беларуси в этот момент будет уже 02:00 17 ноября.
Что сейчас происходит на границе?
Вечером 16 ноября, как и обещала белорусская сторона, началась регистрация в системе электронной очереди.
Открыта и зона ожидания.
Как сообщает корреспондент Tochka.by, который работает на КПП «Берестовица», первые автобусы и автомобили уже прибыли сюда заранее и ожидают часа икс.
Тем временем белорусские специалисты готовы приступить к пропуску физлиц и транспортных средств, рассказали в Госпогранкомитете.
Закрытие границы Польшей
Больше двух с половиной лет действующими оставались лишь КПП «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей и «Кукурыки» («Козловичи») – для грузовых.
Погранпереход «Бобровники» был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а «Кузница» не функционировала и вовсе более четырех лет.
Ранее через эти пункты пропуска ежегодно проезжали около 2 млн путешествующих и свыше 4 млн транспортных средств.