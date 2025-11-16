Что делать, если остался неиспользованный отпуск
- 16.11.2025, 20:37
В Минтруда дали ответ.
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что делать работникам, если у них осталась часть неиспользованного отпуска.
Напомним, что по законодательству наниматель обязан ежегодно предоставлять работнику трудовой отпуск полной продолжительности в течение года. А человек должен его использовать.
Если же у вас осталось несколько дней заслуженного отдыха, есть несколько вариантов, как решить этот вопрос до конца года.
Например, можно перенести часть отпуска на текущий рабочий год. Такой перенос возможен, если:
вы заболели (временная нетрудоспособность)
вы ушли в декрет
вам нужно выполнить государственные обязанности (с правом на освобождение от работы)
ваш отпуск совпал с учебным
вам вовремя не выплатили отпускные
с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.
Еще можно перенести часть отпуска на следующий рабочий год, но только в двух случаях: если это вызвано производственной необходимостью или если вас отозвали из отпуска по инициативе нанимателя.
Но тогда работник должен хотя бы на 14 дней в текущем году отправиться отдыхать.
Еще один вариант – получить денежную компенсацию вместо отпуска.
Заменить часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающую 21 день, можно по соглашению между нанимателем и работником.
Но на компенсацию не стоит рассчитывать тем, кто получает отпуск, предоставляемый авансом. А также беременным женщинам, инвалидам, сотрудникам младше 18 лет, работникам в зонах радиоактивного загрязнения и тем, кто трудится на вредных и опасных производствах.
Получить денежную компенсацию также можно, если вас отозвали из отпуска при условии, что вы уже отгуляли в году не менее 14 дней. Еще при увольнении.
К слову, запрещено не предоставлять отпуск (и отзывать из него) несовершеннолетних работников и тех, кто занят на вредных и опасных производствах. У таких сотрудников есть право на дополнительные отпуска.