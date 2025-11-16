Певец-путинист Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире
- 16.11.2025, 20:51
- 1,528
Российскому барду не понравилось, что корреспондент назвал его квартиру «гнездышком».
Российский певец Александр Розенбаум захотел ударить журналиста за слово «гнездышко» в вопросе о квартире. Об этом пишет News.ru.
Один из корреспондентов попросил артиста прокомментировать слух о том, что в его «гнездышке» хранится множество засушенных насекомых.
«Гнездышко-квартира — это ваша, наверное. А у меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду. Гнездышки — это не у меня», — заявил Розенбаум.
Он добавил, что в его квартире действительно есть комната, украшенная насекомыми. Помещение посвящено памяти брата певца, который любил коллекционировать бабочек.