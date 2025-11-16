закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Певец-путинист Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире

  • 16.11.2025, 20:51
  • 1,528
Певец-путинист Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире
Александр Розенбаум

Российскому барду не понравилось, что корреспондент назвал его квартиру «гнездышком».

Российский певец Александр Розенбаум захотел ударить журналиста за слово «гнездышко» в вопросе о квартире. Об этом пишет News.ru.

Один из корреспондентов попросил артиста прокомментировать слух о том, что в его «гнездышке» хранится множество засушенных насекомых.

«Гнездышко-квартира — это ваша, наверное. А у меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду. Гнездышки — это не у меня», — заявил Розенбаум.

Он добавил, что в его квартире действительно есть комната, украшенная насекомыми. Помещение посвящено памяти брата певца, который любил коллекционировать бабочек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина