Певец-путинист Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире 16.11.2025, 20:51

1,528

Александр Розенбаум

Российскому барду не понравилось, что корреспондент назвал его квартиру «гнездышком».

Российский певец Александр Розенбаум захотел ударить журналиста за слово «гнездышко» в вопросе о квартире. Об этом пишет News.ru.

Один из корреспондентов попросил артиста прокомментировать слух о том, что в его «гнездышке» хранится множество засушенных насекомых.

«Гнездышко-квартира — это ваша, наверное. А у меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду. Гнездышки — это не у меня», — заявил Розенбаум.

Он добавил, что в его квартире действительно есть комната, украшенная насекомыми. Помещение посвящено памяти брата певца, который любил коллекционировать бабочек.

