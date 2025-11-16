На матче сборных Украины и Исландии фанаты развернули баннер «Stop Luka» 1 16.11.2025, 21:07

1,724

Футбольный поединок проходит в Варшаве.

На матч Украина — Исландия в Варшаве пронесли большие растяжки «FCK PTN» и «Stop Luka»

Сегодня в Варшаве играют футбольные сборные Украины и Исландии в рамках последнего шестого тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026.

Во время матча на трибунах фанаты развернули большие растяжки «FCK PTN» и «Stop Luka». Виден также флаг с логотипом Полка Калиновского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com