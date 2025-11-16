На матче сборных Украины и Исландии фанаты развернули баннер «Stop Luka»1
Футбольный поединок проходит в Варшаве.
На матч Украина — Исландия в Варшаве пронесли большие растяжки «FCK PTN» и «Stop Luka»
Сегодня в Варшаве играют футбольные сборные Украины и Исландии в рамках последнего шестого тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026.
Во время матча на трибунах фанаты развернули большие растяжки «FCK PTN» и «Stop Luka». Виден также флаг с логотипом Полка Калиновского.