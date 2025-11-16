Алек Болдуин ответил комику, высмеявшему его «майонезный» дом в Хэмптоне
- 16.11.2025, 21:30
Комик считает, что дом звезды Голливуда слишком скучен.
Актер Алек Болдуин вступил в перепалку в соцсетях после того, как комик Дэн Махбубиан Розен раскритиковал его дом в Хэмптоне, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Ролик Розена, опубликованный в Instagram, стал реакцией на публикацию The New York Times, где был показан фермерский дом актера. Ранее он служил декорациями для реалити-шоу «Болдуин» («The Baldwins») с участием Болдуина, его супруги Хилларии и их семерых детей.
В видео Розен с сарказмом осматривает интерьер, начиная с кухни: «Как человек с такими деньгами может жить в таком месте?» — спрашивает он. Комик шутит, что даже кот «засыпает от скуки», а сама кухня напоминает дешевые декорации из рождественского фильма Hallmark.
Осматривая ванную комнату, Розен заявляет: «Это майонез. Майонезная ванная». По его словам, во всем доме «нет ничего интересного», а детская площадка на улице «обладает больше личностью, чем весь интерьер». «Я бы жил в этом игровом комплексе, а не в доме», — добавляет он.
Несмотря на то что ролик собрал множество шутливых комментариев, Болдуин не оценил юмор. Под постом он написал: «Почему бы тебе просто не уйти?» Хиллария Болдуин ответила единственным смайлом со слезами от смеха.