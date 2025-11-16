Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026
- 16.11.2025, 22:22
Украинцы продолжат борьбу за путевку на мундиаль в стыковых матчах.
Сборная Украины победила Исландию в заключительном матче группы D и со второго места вышла в следующий раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Матч в Варшаве закончился со счетом 2:0. Мячи забили Александр Зубков (на 83-й минуте) и Алексей Гуцуляк (90+3).
Украинцы набрали 10 очков и опередили команду Исландии в борьбе за вторую строчку, которая дает право на стыковые матчи в марте.
Напрямую из группы D в финальную часть чемпионата мира вышли французы (16 очков), которые в заключительном матче обыграли Азербайджан — 3:1.
Белорусская сборная остается на последнем месте в своей отборочной группе к чемпионату мира в США.