16 ноября 2025, воскресенье
В Москве произошло шокирующее убийство ребенка

  • 16.11.2025, 22:37
В Москве произошло шокирующее убийство ребенка

В столице РФ обнаружили рюкзак с головой школьника.

16 ноября в Гольяновском пруду в Москве обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков ребенка.

Позже стало известно, что школьника, по предварительной информации, убил отчим. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мать ребенка пыталась скрыть случившееся и отнесла голову ребенка на пруд. Тело школьника спрятали в сумке на балконе. От него тоже планировали избавиться.

В посте уточняется, что мальчик жил с матерью и ее сожителем в Балашихе. Об исчезновении школьника заявила бабушка.

СМИ писали, что первым подозреваемым стал мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Ночью 14 ноября его якобы видели местные жители. По их словам, мужчина выбросил в пруд сверток.

