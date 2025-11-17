Премьер Словакии внезапно заболел
- 17.11.2025, 2:13
Роберт Фицо отменил экстренное обращение.
Экстренное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было запланировано на 17 ноября, отменили.
Об этом сообщает TVNOVINY.sk.
Обращение Фицо должны были транслировать на общественном вещателе Словакии STVR, который анонсировал его накануне, в вечерней программе. Тема обращения не уточнялась.
Представитель STVR Филип Пуховский сообщил, что трансляцию отменили «на основании информации от правительства Словакии». Он не уточнил, что стало причиной отмены.
В то же время заместитель председателя партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк сказал, что премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.
По словам Калиняка, в субботу у них было совещание, и он уже там увидел, что Фицо чувствует себя нехорошо. Однако он предполагает, что в понедельник словацкий премьер вернется к работе.