17 ноября 2025, понедельник, 0:23
Премьер Словакии внезапно заболел

  • 17.11.2025, 2:13
Премьер Словакии внезапно заболел
Роберт Фицо

Роберт Фицо отменил экстренное обращение.

Экстренное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было запланировано на 17 ноября, отменили.

Об этом сообщает TVNOVINY.sk.

Обращение Фицо должны были транслировать на общественном вещателе Словакии STVR, который анонсировал его накануне, в вечерней программе. Тема обращения не уточнялась.

Представитель STVR Филип Пуховский сообщил, что трансляцию отменили «на основании информации от правительства Словакии». Он не уточнил, что стало причиной отмены.

В то же время заместитель председателя партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк сказал, что премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.

По словам Калиняка, в субботу у них было совещание, и он уже там увидел, что Фицо чувствует себя нехорошо. Однако он предполагает, что в понедельник словацкий премьер вернется к работе.

