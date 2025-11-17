Бабушка обезглавленного мальчика в Москве назвала новую версию произошедшего
- 17.11.2025, 5:46
Она обвинила в убийстве подругу дочери.
Бабушка ребенка, найденного мертвым в Гольяновском пруду в Москве, высказалась о причастности дочери к убийству. В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ она заявила, что подозревает в преступлении подругу своей дочери.
По ее словам, она не верит в то, что ее дочь могла совершить подобное. Женщина заявила, что вместе с матерью убитого мальчика в одной квартире жила некая «девочка Юля», которая сидела с ее внуком в момент, когда дочь куда-то уходила.
Как пояснила бабушка, она не знала, что у ее дочери вовсе есть возлюбленный, поскольку она никогда не говорила с ней про отношения.
По информации Telegram-канала Mash, мать убитого ребенка состоит на учете у психиатра. Утверждается, что девушка употребляла запрещенные вещества, а также избивала своего сына. Предположительно, к убийству ребенка также может быть причастен его отчим.