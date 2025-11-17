Трамп поддержал «сокрушительные» санкции против России 12 17.11.2025, 8:01

Страны, ведущие бизнес с Кремлем, получат 500-процентные пошлины.

Президент США Дональд Трамп поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против России и допустил включение в него Ирана, передает Reuters.

«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <...> Они могут добавить к этому Иран», — сказал американский лидер.

Речь идет о законопроекте, предложенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Сенаторы планировали принять меры до саммита G7, который проходил в середине июня 2025 года, но продвижение законопроекта временно приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании войны России против Украины.

