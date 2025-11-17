Россияне ударили ракетами по многоквартирным домам в Балаклее 17.11.2025, 8:11

Есть погибшие.

В ночь на 17 ноября Россия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области Украины. В результате атаки погибли люди, есть много раненых. Сначала глава Харьковской городской администрации Олег Синегубов сообщал об одном погибшем и пяти раненых, среди них 14-летняя девочка, пишет unian.net.

Впоследствии он сообщил, что количество раненых возросло до семи, помощь медиков понадобилась 12-летнему ребенку. Позже стало известно, что госпитализирован 61-летний мужчина. Синегубов сообщал, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

В то же время начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов сообщал, что в результате ночного ракетного удара по г. Балаклея погибли три человека. «Еще 10 человек получили ранения, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение», – сообщал он.

