Оккупированный Донецк атаковали беспилотники 17.11.2025, 8:28

2,112

Прозвучало несколько взрывов.

Поздно вечером воскресенья, 16 ноября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники, часть города осталась без света.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет New Voice.

Сообщается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов.

Также сообщается о проблемах с электроснабжением в оккупированных Макеевке и Енакиево.

Telegram-канал Supernova+ пишет, что, по предварительной информации, была атакована подстанция Чайкино 330 кВ в Макеевке, которая является одним из ключевых энергоузлов региона.

