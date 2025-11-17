Оккупированный Донецк атаковали беспилотники
- 17.11.2025, 8:28
Прозвучало несколько взрывов.
Поздно вечером воскресенья, 16 ноября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники, часть города осталась без света.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет New Voice.
Сообщается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов.
Также сообщается о проблемах с электроснабжением в оккупированных Макеевке и Енакиево.
Telegram-канал Supernova+ пишет, что, по предварительной информации, была атакована подстанция Чайкино 330 кВ в Макеевке, которая является одним из ключевых энергоузлов региона.