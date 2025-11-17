«Белорусские академики — это просто очковтиратели» 8 17.11.2025, 8:32

5,300

Что не так с наукой в нашей стране.

Академический директор BEROC Лев Львовский в программе «Часики тикают» с критикой обрушился на Академию наук. Его слова приводит «Салiдарнасць»:

— Какие-то люди объявили себя академиками. Напомню, что средний возраст академиков довольно большой. То есть многие из них начинали свои карьеры ещё в Советском Союзе.

Если физика, инженерия, математика в Советском Союзе были такие же, как сейчас, то как мы можем считать, что человек является доктором исторических наук, если он получил свою докторскую в Советском Союзе? Там была другая история, она была переписана с тех пор.

Как может человек, который кандидатскую защитил по экономике в 1988 году, сейчас считаться кандидатом экономических наук, если они переписывали Маркса?

То есть по части предметов эти академики — это просто очковтиратели, которые даже сейчас не знают бакалаврскую программу.

И это порождает вот эту систему, когда на самом деле нет никакой академической этики, когда кто-то академик, потому что он академик Советского Союза.

Все знают, что человек выжил из ума и никогда изначально не знал экономику или никогда изначально не знал историю. Он просто прочитал 154 тома Маркса и выучил из них 10. И поэтому он очень уважаемый человек.

И все знают, что вот такое есть очковтирательство. Чтобы защититься у этого человека, надо хорошо к нему подмазываться. <…> Какие статьи кто писал — это неважно. Главное — формальные статьи. Поэтому создана система формальных журналов, где никто ничего не проверяет, что там было напечатано. Все привыкли, что так у всех, и все начинают покрывать друг друга.

В пример Львовский приводит Кирилла Рудого, экс-помощника Лукашенко.

— Относительно молодой по академическим меркам человек, доктор наук в Беларуси. У него в работах, извиняюсь за термины, R² равен единице. Это означает, что он не понимает статистику на уровне первого курса и является в Беларуси доктором наук. Как он прошёл все эти испытания, мы не знаем. Как он закончил университет — это хороший вопрос. И главное — кто отозвал его диплом? Никто. <…>

То есть, нет вообще никакой системы контроля качества. <…> В Беларуси масса пришла в это. И поэтому там и подлоги нормально, и всякое заимствование нормально. И когда кто-то пишет диссертацию за другого, это тоже нормально. Никто никого не проверяет, никто не хочет проверять.

<…> А когда кто-то реально хочет что-то изучать, и он или она встречается на пути вот со всеми этими дедами, которые не дают делать нормальную науку. Потому что если ты будешь делать нормальную науку, ты этим обязательно в какой-то момент выведешь на чистую воду всех этих людей с подложными степенями или как-то их будешь позорить. <…>

Они скорее, дай бог, если просто тебе помогут выехать из Беларуси, и тогда ты действительно станешь учёным за границей. Это лучший вариант. А многих они просто будут гноить.

