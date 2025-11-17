«После этого в России произойдет переворот»5
Эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны.
Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти из-за переворота в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Эспрессо».
Аслунд напомнил пример Первой мировой войны, которая завершилась не мирным соглашением, а революциями в Германии:
«Это, по сути, идеальный сценарий для завершения нынешней войны – падение Путина в результате внутреннего переворота в Москве. И именно этого Путин, очевидно, боится больше всего».
Эксперт отметил, что ключевым моментом станет осознание российской элитой того, что действия Путина идут вопреки интересам страны: «Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8-10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти».