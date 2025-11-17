ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов и захватили редкий трофей 2 17.11.2025, 8:53

Ликвидировано 15 россиян.

Защитники Украины из 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем уничтожили вражескую штурмовую группу в Новопавловке, Днепропетровской области. Двое россиян сдались в плен, сообщает пресс-служба военных в «Фейсбуке».

В сообщении отмечается, что в рамках операции было ликвидировано 15 российских военнослужащих, еще двое сдались в плен ВСУ. Примечательно, что российские войска решили штурмовать поселок на переоборудованной БМП-1КШ.

По словам украинских военных, эта машина не имеет вооружения, ее башня неподвижна. В то же время она оборудована телескопической антенной, радиостанциями, навигационными устройствами, приборами химической и радиационной разведки и автономным бензиновым электрогенератором.

Как отмечает портал «Милитарный», с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла только 14 таких машин: 9 были уничтожены, еще 5 – захвачены украинскими силами.

Российские оккупанты уже не впервые применяют во время штурмов украинских позиций подобные машины. В частности, недавно под Покровском враг потерял две разведывательные ПРП-4.

