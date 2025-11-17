Художник незаметно принес в британский музей картину, сгенерированную ИИ 2 17.11.2025, 8:58

2,196

Работа провисела там несколько часов.

Отличать рукотворные иллюстрации от изображений, созданных генеративными нейросетями, все сложнее. Художник Элиас Марроу из Уэльса воспользовался этим, чтобы разыграть посетителей Национального музея Кардиффа. В одном из залов с современным искусством мужчина повесил портрет, «написанный» ИИ, пишет «Нож».

ИИ-полотно было стилизовано под историческую картину: на ней изображен грустный мальчик в школьной форме с пустой тарелкой на коленях. По словам Элиаса, сперва он самостоятельно нарисовал набросок, затем попросил ИИ усовершенствовать работу для печати.

Экспериментальное полотно Марроу дополнил табличкой. На ней было указано следующее: «Цифровая печать на бумаге, рамка на заказ. Ограниченная серия, с подписью. Предоставлено художником, 2025».

Сообщается, что ИИ-картина провисела в музее ни один час. За это время, если верить Марроу, ее рассмотрели сотни человек. Некоторые не поддались на провокацию.

«Почему там висит некачественное произведение искусства, созданное искусственным интеллектом, без указания на это?» — спросил турист из Ирландии.

Смотрители ответили, что «они ничего не знают ни о произведении, ни о том, когда оно появилось». Вскоре руководство Национального музея Кардиффа отреагировало на жалобы, картину убрали.

Марроу, узнав об этом, заявил: «ИИ никуда не денется; ограничивать его возможности было бы против моих убеждений в отношении искусства».

