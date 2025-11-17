Скажи мне, что в России не упало 1 Дмитрий Быков

17.11.2025, 9:07

2,554

Aidol, конечно, форменный калека.

Ну, рухнул робот, штука из металла,

Метафора искусственной души…

Скажи мне, что в России не упало,

А уж потом на робота кроши.

Aidol, конечно, форменный калека,

Но где нам взять желательный запал?

Он должен быть моделью человека,

А человек в России низко пал.

Отечество давно за гранью фола,

Самим собой расстреляно в упор,

И падших женщин всяческого пола

В нем больше, чем не павших до сих пор.

У нации герой сейчас – иуда,

А идеал – безумный троглодит,

И если что не падает покуда –

Лишь потому, что всё уже сидит.

И нам не стоит ждать других идиллий,

Уж раз мы обустроились в говне:

Вот Айдола как только посадили –

Он стал функционировать вполне.

Он убедил смущенную планету,

Что наша сталь переродилась в жесть,

Что у России будущего нету –

Точней, он дал понять, какое есть.

Сегодня каждый в ужасе увидел:

Где молью узурпирована власть,

Там не стоит, как надо, даже идол,

Точнее, Aidol, вынужденный пасть.

Давно мы балансируем над бездной –

Четыре года будущей весной.

Но роботу не больно, он железный,

А мы мясные, словно штурм мясной.

Злорадствовать поэту не пристало,

Но смысла нет ни в плаче, ни в борьбе.

Мне жаль, что всё упало, всё пропало –

Но, впрочем, и стояло так себе.

Дмитрий Быков, Telegram

