Скажи мне, что в России не упало1
- Дмитрий Быков
- 17.11.2025, 9:07
- 2,554
Aidol, конечно, форменный калека.
Ну, рухнул робот, штука из металла,
Метафора искусственной души…
Скажи мне, что в России не упало,
А уж потом на робота кроши.
Aidol, конечно, форменный калека,
Но где нам взять желательный запал?
Он должен быть моделью человека,
А человек в России низко пал.
Отечество давно за гранью фола,
Самим собой расстреляно в упор,
И падших женщин всяческого пола
В нем больше, чем не павших до сих пор.
У нации герой сейчас – иуда,
А идеал – безумный троглодит,
И если что не падает покуда –
Лишь потому, что всё уже сидит.
И нам не стоит ждать других идиллий,
Уж раз мы обустроились в говне:
Вот Айдола как только посадили –
Он стал функционировать вполне.
Он убедил смущенную планету,
Что наша сталь переродилась в жесть,
Что у России будущего нету –
Точней, он дал понять, какое есть.
Сегодня каждый в ужасе увидел:
Где молью узурпирована власть,
Там не стоит, как надо, даже идол,
Точнее, Aidol, вынужденный пасть.
Давно мы балансируем над бездной –
Четыре года будущей весной.
Но роботу не больно, он железный,
А мы мясные, словно штурм мясной.
Злорадствовать поэту не пристало,
Но смысла нет ни в плаче, ни в борьбе.
Мне жаль, что всё упало, всё пропало –
Но, впрочем, и стояло так себе.
Дмитрий Быков, Telegram