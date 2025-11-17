закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скажи мне, что в России не упало

1
  • Дмитрий Быков
  • 17.11.2025, 9:07
  • 2,554
Скажи мне, что в России не упало

Aidol, конечно, форменный калека.

Ну, рухнул робот, штука из металла,

Метафора искусственной души…

Скажи мне, что в России не упало,

А уж потом на робота кроши.

Aidol, конечно, форменный калека,

Но где нам взять желательный запал?

Он должен быть моделью человека,

А человек в России низко пал.

Отечество давно за гранью фола,

Самим собой расстреляно в упор,

И падших женщин всяческого пола

В нем больше, чем не павших до сих пор.

У нации герой сейчас – иуда,

А идеал – безумный троглодит,

И если что не падает покуда –

Лишь потому, что всё уже сидит.

И нам не стоит ждать других идиллий,

Уж раз мы обустроились в говне:

Вот Айдола как только посадили –

Он стал функционировать вполне.

Он убедил смущенную планету,

Что наша сталь переродилась в жесть,

Что у России будущего нету –

Точней, он дал понять, какое есть.

Сегодня каждый в ужасе увидел:

Где молью узурпирована власть,

Там не стоит, как надо, даже идол,

Точнее, Aidol, вынужденный пасть.

Давно мы балансируем над бездной –

Четыре года будущей весной.

Но роботу не больно, он железный,

А мы мясные, словно штурм мясной.

Злорадствовать поэту не пристало,

Но смысла нет ни в плаче, ни в борьбе.

Мне жаль, что всё упало, всё пропало –

Но, впрочем, и стояло так себе.

Дмитрий Быков, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина