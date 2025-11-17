Путин сказал Лукашенко «нет» 4 17.11.2025, 9:11

6,396

Белорусский диктатор отказался от проекта, с которым бегал пять лет.

На пятничном совещании у правителя было заявлено об отказе от строительства в Беларуси второй атомной станции, но принято решение о создании третьего энергоблока на АЭС в Островце, пишет «Салiдарнасць».

О том, что Беларуси нужна вторая атомная станция Александр Лукашенко активно говорил пять лет. И даже тогда, когда стало очевидно, что от первой АЭС в Островце нет никакой экономической выгоды.

То есть, Беларуси и первая-то станция не была нужна. С учетом реального положения дел, идея о строительстве второй АЭС выглядела безумием. Почему же Лукашенко упорно продвигал тему?

Свежее решение укрепляет подозрения о том, что со стороны Лукашенко это было, во-первых, пиаровским ходом.

Что должен был думать обыватель, когда ему постоянно повторяли, что нужно строить и вторую АЭС? Что возведение первой в Островце оказалось выгодным делом. Ну или, по крайней мере, что это была не грандиозная ошибка правителя, увеличившая зависимость от России и ухудшившая отношения с другими соседями.

Во-вторых, в последний год Лукашенко так сильно был озабочен проектом второй АЭС, что практически перестал скрывать: новая станция нужна не потому, что Беларуси необходима дополнительная электроэнергия.

В марте Лукашенко заявил в Совете Федерации РФ: «Если вдруг что — Брянская и прочие области и «новые регионы России» мы можем обеспечить электричеством».

В сентябре в последней отчаянной попытке уговорить Путина на выделение кредита, правитель сказал, что вторая АЭС на востоке Беларуси сможет обеспечить электроэнергией оккупированные РФ Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области Украины.

И все же, как видим, друг Володя сказал «нет». И вряд ли могло быть иначе: Лукашенко хотел освоить еще один многомиллиардный российский кредит, тогда как не видно даже перспективы, когда он сможет расплатиться за первую АЭС.

Теперь решено ограничиться строительством третьего энергоблока на станции в Островце – видимо, в надежде хоть что-то выцедить из российского бюджета.

