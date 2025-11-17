Шокирующее убийство школьника в Москве: мать написала явку с повинной

Шокирующее убийство школьника в Москве: мать написала явку с повинной5
- 17.11.2025, 9:19
- 3,946
Она во всем призналась.
По подозрению в убийстве ребенка в московской Балашихе задержана его мать, сообщает 17 ноября в своем телеграм-канале Следственный комитет России.
По версии следствия, она убила мальчика в своей квартире, а затем выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд в Москве. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и ножи.
«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — отмечается в сообщении.
16 ноября в Гольяновском пруду в Москве обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков ребенка. СМИ писали, что первым подозреваемым стал мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Ночью 14 ноября его якобы видели местные жители. По их словам, мужчина выбросил в пруд сверток.