Почти во всей «ДНР» случился блэкаут
- 17.11.2025, 9:34
После атаки дронов ВСУ.
В «ДНР» в некоторых городах возник полный блэкаут, к утру 17 ноября электроснабжение было частично восстановлено. Предварительная причина — украинская атака подстанции и ТЭС, сообщает Astra.
«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены. Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», — сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.
Местные каналы писали о полном отключении света в оккупированной части Донецкой области, включая Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. «Мэр» Горловки Иван Приходько подтвердил блэкаут в городе.
Российское государственное агентство «РИА Новости» сообщало об отключении света в нескольких районах Донецка.
Местные «донецкие», а также украинские каналы писали об атаке на подстанцию Чайкино 330 кВ. Также сообщалось об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.