17 ноября 2025, понедельник, 9:51
Почти во всей «ДНР» случился блэкаут

  • 17.11.2025, 9:34
Почти во всей «ДНР» случился блэкаут

После атаки дронов ВСУ.

В «ДНР» в некоторых городах возник полный блэкаут, к утру 17 ноября электроснабжение было частично восстановлено. Предварительная причина — украинская атака подстанции и ТЭС, сообщает Astra.

«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены. Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», — сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Местные каналы писали о полном отключении света в оккупированной части Донецкой области, включая Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. «Мэр» Горловки Иван Приходько подтвердил блэкаут в городе.

Российское государственное агентство «РИА Новости» сообщало об отключении света в нескольких районах Донецка.

Местные «донецкие», а также украинские каналы писали об атаке на подстанцию Чайкино 330 кВ. Также сообщалось об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.

