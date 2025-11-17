Чего ждать от доллара в Беларуси 17.11.2025, 9:41

Прогноз по валютам.

На прошлой неделе на валютных торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сформировался рекордный за 2025 год объём по доллару США. В пятницу, 14 ноября, объём торгов составил максимальные за год 49,184 млн долларов. А всего за неделю доллар расторговался на 129,389 млн долларов. Каких курсов валют можно ждать в середине ноября, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Курс доллара снижается

В это время курс доллара на белорусском валютном рынке продолжает снижаться. За прошлую неделю валютная пара USD/BYN потеряла очередные -0,34%, к началу года снижение курса доллара достигло -14,51%. Объём торгов на максимуме за год. Курс закрытия торгов в пятницу составил USD/BYN 2,9695, что соответствует нашему прогнозу в предыдущем обзоре.

Обменный курс российского рубля на белорусском за прошлую неделю также снизился на 0,23% и остановился на значении RUB/BYN 3,6698 за 100 российских рублей. К началу года укрепление рубля снизилось до +9,59%. Объём торгов российским рублём на БВФБ за неделю составили 17 175,250 млн рублей, что эквивалентно примерно 212 млн долларов США.

Максимальный за год объём торгов долларом США при одновременном стабильном курсе доллара свидетельствует о сохранении покупательной способности белорусского рубля и одновременно подтверждает стабильность всей финансовой системы Беларуси.

Российский рынок стабилен

На российском рынке в это же время обменный курс доллара США также колебался в достаточно узком диапазоне от 80,5 до 82,0 российских рублей. Факторы поддержки рубля в виде сохраняющейся жёсткой монетарной политики Центробанка, бюджетного правила и слабого спроса со стороны импортёров остаются в силе, а вместе с ними и комфортный курс российской валюты.

На мировом финансовом рынке золото пытается определиться с направлением движения цены на ближайшее время и до конца года. Но пока эти попытки сохраняют хаотичное движение в широком диапазоне от $3980 до $4254 за унцию. В то же время, приближается дата экспирации декабрьского фьючерса (29.12.2025), а там совершенно нешуточный объём в 332 490 контрактов. Для сравнения – в ноябре объём фьючерсов составил 483 контракта, в январе – 1528. Поэтому будет неудивительно, если по мере приближения к дате расчёта по декабрьскому фьючерсу волатильность по золоту как финансовому активу будет существенно расти.

Прогноз на неделю

Нельзя пройти мимо ещё одного рекорда, правильнее употребить термин «антирекорд», – стоимость биткоина. К вечеру воскресенья, 16 ноября (торги криптовалютами ведутся беспрерывно) цена одной монеты снизилась до минимума с нала мая 2025 года в BTC/USD 94 050,0. Менее чем за месяц биткоин потерял почти четверть своей цены от максимума в BTC/USD 126 186,0.

На внебиржевом рынке Форекс курс основной валютной пары EUR/USD также в стадии движения, на этот раз в сторону роста. В США закончился правительственный шатдаун, продлившийся рекордные (ещё одно достижение прошлой недели) 43 дня. Но основной источник рыночной информации в лице статистического бюро США пока не приступил к полноценному функционированию, поэтому доллар США пока не имеет стимулов к укреплению и пара EUR/USD торгуется выше 1,1620.

С учётом сказанного, вероятность роста курса доллара США на белорусском рынке пока минимальная. Факторы поддержки рубля в силе, рынок стабилен – курс доллара остаётся ниже трёх рублей около USD/BYN 2,950 – 2,965. Российский рубль также в узком диапазоне около 3,700 за 100 российских рублей.

