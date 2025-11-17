В Беларуси появятся электронные больничные 17.11.2025, 10:02

Уже в следующем году.

В 2026 году в Беларуси произойдет трансформация листков нетрудоспособности, в результате чего можно будет работать с электронными больничными. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации Сергей Руднев, сообщает БелТА.

По его словам, это важно не только для пациента, но и для нанимателя. Такое нововведение обеспечит прозрачность, своевременность предоставления информации, а также снижение нагрузки на граждан и бизнес.

В электронный формат в 2026 году перейдут не только больничные. С 1 января в промышленную эксплуатацию введут централизованную инфосистему здравоохранения, пишет tochka.by.

Это программное обеспечение должно объединить все медучреждения – от ФАПов до РНПЦ, что облегчит обмен информацией.

В ПО – 10 подсистем. Одни из самых актуальных для пациентов – электронная медицинская карта, личный кабинет, архив медизображений и учет анализов.

В этой системе будут формироваться истории болезни белорусов. Это поможет уйти от нескольких бумажных медкарт в разных учреждениях.

Единая карта будет доступна организациям здравоохранения по определенным правилам и с учетом всех требований безопасности.

Медработник сможет знакомиться с информацией независимо от места проживания пациента.

Электронный личный кабинет

С помощью этого сервиса гражданин либо законный представитель гражданина может общаться с организацией здравоохранения. На начальном этапе там реализуют возможность записаться к врачу, просмотреть результаты лабораторных исследований, выписанные электронные рецепты.

Единый архив анализов и снимков

Наконец-то результаты всех лабораторных исследований будут храниться в одном месте. Туда станут добавляться анализы вне зависимости от того, где их сделали – в частной клинике или государственном учреждении. И врач из любой поликлиники или больницы, куда попадет пациент, сможет их видеть.

По аналогии будет работать единый архив медицинских изображений – хранилище КТ- и МРТ-снимков, а также других результатов диагностических исследований на цифровом оборудовании.

Систему уже тестируют

Информационная система находится в стадии опытной эксплуатации. Тестирование продлится до конца ноября, а в декабре пройдет стадия приемочных испытаний.

Сейчас к системе подключены 60 организаций разного уровня (от центральных районных больниц до РНПЦ), которые входят в пилотную зону.

С запуском системы 1 января есть нюанс. Как отметил Руднев, полномасштабное функционирование системы невозможно обеспечить сразу.

Во-первых, платформа должна «насытиться» данными. Во-вторых, и врачи, и общество должны пройти процесс вовлечения в использование этой платформы.

«Приблизительно, по моим оценкам, до конца следующего года экосистема должна заработать в том объеме, в котором она создана и реализована», – сказал Сергей Руднев.

В соответствии с программой деятельности правительства на 2025–2029 годы, Минздраву поставлена задача подключить к этой системе все организации здравоохранения независимо от их формы собственности. Соответственно, планируется, что в 2025–2026-м будут подключены как государственные, так и частные организации здравоохранения.

