Появился рейтинг самых красивых женщин по версии науки

Появился рейтинг самых красивых женщин по версии науки7
- 17.11.2025, 10:14
- 6,786
Все участницы исследования набрали более 90% от возможных 100.
Лондонский хирург Джулиан Де Сильва из Центра передовой косметической и пластической хирургии лица определил, какие женщины ближе всего к идеальным пропорциям по золотому сечению, пишет «Хайтек».
Первое место заняла Эмма Стоун. Расчёты показали, что её лицо на 94,72% соответствует классическим канонам гармонии. По словам Де Сильвы, у актрисы почти идеальная линия подбородка — 97%, а форма губ оценивается в 95,6%.
Второе место заняла Зендая с результатом 94,37%. Врач отметил, что у неё одни из лучших показателей по форме губ (99,5%), глазам (97,3%) и лбу (98%).
В десятку также вошли Бейонсе, Марго Робби и другие актрисы и певицы, чьи черты лица оказались близки к условному идеалу. Все участницы исследования набрали более 90% от возможных 100.