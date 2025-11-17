Появился рейтинг самых красивых женщин по версии науки 7 17.11.2025, 10:14

6,786

Эмма Стоун

Фото: AP

Все участницы исследования набрали более 90% от возможных 100.

Лондонский хирург Джулиан Де Сильва из Центра передовой косметической и пластической хирургии лица определил, какие женщины ближе всего к идеальным пропорциям по золотому сечению, пишет «Хайтек».

Первое место заняла Эмма Стоун. Расчёты показали, что её лицо на 94,72% соответствует классическим канонам гармонии. По словам Де Сильвы, у актрисы почти идеальная линия подбородка — 97%, а форма губ оценивается в 95,6%.

Второе место заняла Зендая с результатом 94,37%. Врач отметил, что у неё одни из лучших показателей по форме губ (99,5%), глазам (97,3%) и лбу (98%).

В десятку также вошли Бейонсе, Марго Робби и другие актрисы и певицы, чьи черты лица оказались близки к условному идеалу. Все участницы исследования набрали более 90% от возможных 100.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com