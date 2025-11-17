закрыть
Белорус пытался войти в метро с патроном

  • 17.11.2025, 10:31
  • 5,142
Белорус пытался войти в метро с патроном

Его задержали.

Инспектор службы безопасности минского метрополитена в вестибюле станции метро «Уручье» нашел патрон при досмотре ручной клади 66-летнего жителя Гомельской области.

Боеприпас направили на баллистическую экспертизу. Специалисты заключили, что патрон 5,45×39 «пригоден для стрельбы, изготовлен заводским способом и является боеприпасом к нарезному огнестрельному оружию: 5,45 мм автоматам „АК/АКС 74“, их модификациям и другому огнестрельному оружию, изготовленному под данный патрон».

«Как пояснил сам задержанный, патрон он нашел на улице и забыл о нем», — рассказали в ГКСЭ.

Первомайским РОСК Минска возбуждено уголовное дело по статье 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

