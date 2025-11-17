Раскрыты детали шокирующего убийства школьника в Москве 10 17.11.2025, 10:41

Мать мальчика могла намеренно запутать следствие.

По подозрению в убийстве ребенка в московской Балашихе задержана его мать, сообщает 17 ноября в своем телеграм-канале Следственный комитет России.

Женщина уже призналась следователям в убийстве ребенка, но мотивы жуткого преступления пояснить не смогла. По данным «Базы», у задержанной диагностирована параноидальная шизофрения, она состоит на учёте у психиатра. С начала сентября женщине неоднократно вызывали скорую — медики фиксировали странное поведение на фоне «осеннего обострения». При этом агрессии она не проявляла.

Бабушка погибшего рассказала, что убитый мальчик был инвалидом: его родили недоношенным на седьмом месяце, в свои 6 лет он не мог ходить и справлял нужду в памперсы.

У Елены также есть девятилетняя дочь, которую она родила дома. Девочка учится во втором классе одной из школ Балашихи. По словам бабушки, Аня не любит мать, поскольку получала от неё за всё что только можно. Елена не любила детей, но обожала своих кошек. Даже во время задержания она беспокоилась не за детей, а как её четверо питомцев будут жить без неё.

Женщина до сих пор ведёт себя неадекватно. Изначально рассматривалась версия о причастности её сожителя, однако теперь не исключается, что эта история была инсценирована для введения оперативников в заблуждение. По данным подмосковного СК, Елена сама выбросила голову ребенка в Гольяновский пруд, версия о том, что это сделал мужчина, — не подтвердилась.

По данным Telegram-канала, отцу детей 29 лет и у него солидный «хвост» долгов: по исполнительным листам набежало 76 тысяч рублей. Александр покинул семью в июне 2025 года после десяти лет совместной жизни с Еленой. О гибели сына он узнал из новостей. На днях мужчина хотел забрать Аню к себе, так как у той начались каникулы. Мать девочки трубку не брала, поэтому отец поехал к ней домой, но дверь ему никто не открыл. Поговорить отец мог только с бывшей тещей. Однако у неё самой были очень натянутые отношения с Еленой: они виделись только на улице, так как та не пускала её домой.

Ночью в квартире в подмосковной Балашихе работали криминалисты. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

