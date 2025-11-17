Минчане сделали ремонт почти за $100 000 8 17.11.2025, 10:57

Стоил ли он своих денег?

Квартиры площадью менее 50 м² обычно требуют компромисса — между эстетикой и практичностью, между мечтами и реальностью. Но этот проект в одной из минских застроек показывает, как из небольшого метража можно выжать максимум, пишет onliner.by.

Жилье площадью 47 м² находится в новостройке на улице Маяковского. Владельцам досталась стандартная планировка: узкий коридор, две отдельные комнаты, санузел и маленькая лоджия. Главная ценность жилья — панорамный вид на реку и город. Именно он стал отправной точкой для будущего интерьера.

— Двушка принадлежит супружеской паре в возрасте 45+ лет. Он — человек творческой профессии, она работает в банковской сфере, но увлекается дизайном и фотографией. Активные люди, которые много путешествуют, любят комфорт и эстетику в быту. Для них дом — место, где можно отдохнуть, побыть вместе, посидеть с друзьями — объясняет дизайнер Влад Бирин из студии Design Community.

Главной задачей для дизайнера было сделать пространство функциональным, но без ощущения тесноты, которое поначалу присутствовало. Заказчики просили полноценное спальное место с хорошим матрасом, удобную кухню, так как хозяйка любит готовить, два рабочих места и максимум естественного света. Также важно было предусмотреть места для хранения и уютную зону для приема гостей, а еще как-нибудь обыграть эркер.

— В основе новой планировки — четкое зонирование и логика движения. Мы убрали бесполезный коридор, зато оставили небольшую прихожую с системой хранения и хозблоком. Санузел сделали компактнее, но продуманнее. Провели полную гидроизоляцию пола и стен, внутри разместили душевую, постирочный блок и много систем хранения. Кухню и гостиную объединили, а спальню спрятали за стеклянными перегородками и шторами — простое решение, которое помогает в уединении. Лоджия тоже преобразилась: мы демонтировали стандартный балконный блок, поставили стеклянную перегородку «в пол», утеплили помещение. Там появилось второе рабочее место и кресло для отдыха с видом на город.

Сам интерьер выполнен в эклектичном стиле: светлые оттенки, натуральные материалы и акценты из классики и винтажа.

— В гостиной мы использовали гипсовые радиусные молдинги и карнизы, отсылающие к французской эстетике. Это не полиуретан, а настоящий гипс с легкими неровностями, которые придают обстановке живость. Общую атмосферу поддерживают и стеклянные перегородки с четкой геометрией.

Особое место занимает винтажное кресло, доставшееся хозяйке от мамы. Раньше оно было темным, в цвете венге, со старой обивкой. Но его решили полностью отреставрировать: осветлили дерево, заменили наполнение и ткань. Теперь оно является неотъемлемой частью квартиры.

В отделке дизайнер старался найти баланс: где-то использовал дорогие материалы, где-то подбирал аналоги, чтобы сохранить ощущение цельности, но при этом не выйти за рамки бюджета.

— В гостиной сделали потолок из гипсокартона — он позволил использовать гипсовую лепнину и встроенные безрамочные светильники с эффектом «чистого света». В остальных помещениях — натяжные потолки с теневым профилем и такими же аккуратными светильниками.

Фасады кухни и столешницы выполнены в шпоне, а отделку эркера сделали материалом под дерево — выглядит так же, но экономичнее. Шкафы в прихожей изготовлены из МДФ. Мягкая мебель, за исключением кресла на лоджии, сделанного на заказ, куплена у одного и того же производителя.

Пройдемся по конкретным зонам. Прихожая начинается с входной двери с умным замком, который открывается по отпечатку пальца, коду или с помощью смартфона.

— Чтобы визуально расширить пространство, мы использовали три вида зеркал — обычное, тонированное (в графитовом оттенке) и состаренное, за счет чего помещение кажется глубже и интереснее. На одном из зеркал также установлено бра для мягкого вечернего света.

В прихожей два шкафа: один для верхней одежды и скрытого электрощита, другой для повседневных вещей и бытовых мелочей.

Пол выложен керамогранитом в теплом оттенке с текстурой, похожей на разводы, чтобы мелкие загрязнения не бросались в глаза.

— Плитка из коридора заходит в санузел, объединяя пространство. Акцент здесь сделан на разную фактуру и формат: мелкая глянцевая плитка «под старину» в душевой контрастирует с крупной матовой на остальных стенах.

В ванную комнату ведет дверь-невидимка. Она нестандартной высоты — почти до потолка, — что визуально увеличивает его высоту. В плитку встроен магнитный дверной стопор, чтобы ручка не билась о стену.

— Планировка здесь линейная: постирочный блок, тумба с умывальником, большим зеркалом и ретросветильниками, затем шкаф для хранения с откидной корзиной для белья и местом для мелочей. Нижняя часть шкафа выше стандартной, чтобы туда помещался лоток для кота и при этом дверца открывалась без помех.

В зоне кухни-гостиной под углом 45° уложена паркетная доска в светлом оттенке, диагональная геометрия визуально расширяет комнату. Сама кухня Г-образная, очень функциональная: встроенный холодильник, варочная панель на две конфорки, духовой шкаф, широкая рабочая поверхность. Нижние шкафы светлые и гладкие, верхние — в темном дереве (контраст добавляет визуального интереса). Фартук и столешница выполнены из кварцевого камня, прочного и практичного материала для активной кухни.

Кухню и гостиную разделяет полубарная стойка на металлическом основании и с деревянной столешницей, над ней — дизайнерский светильник, собирающий композицию воедино.

В гостиной расположены диван, то самое винтажное кресло и раскладной журнальный столик, а состаренный ковер добавляет комнате уюта. Хранение в помещении организовано под ТВ-зоной и с помощью открытых полок.

— Главная изюминка здесь — это эркер. Он оформлен в рамку из панелей под дерево, внутри — мягкая подушка. Боковые панели тоже обиты полукруглыми мягкими элементами, чтобы можно было облокотиться. В одну из стен встроены розетки для гаджетов. Под сиденьем — вместительная система хранения, а фасады с решетками обеспечивают вентиляцию радиатора. Эркер настолько комфортный, что его можно использовать как дополнительное спальное место.

Спальня включает полноценную кровать, ТВ-зону и системы хранения под матрасом и за изголовьем. Вместо прикроватных тумбочек сделаны ниши, куда можно поставить стакан воды, книгу или телефон, при этом имеются розетки для гаджетов.

Для удобства предусмотрены поворотные бра и ночные светильники для чтения, встроенные в мягкую обивку. Между кроватью и рабочей зоной спрятан небольшой шкафчик для документов и других мелочей. Кроме того, в комнате есть рабочий стол.

Лоджия оформлена как небольшое уютное пространство для работы и отдыха. На полу уложена шестигранная плитка в разных оттенках — этот прием создает ритм и ассоциацию с городской мостовой, словно внутри квартиры находится маленький кусочек города.

Стены и потолок покрыты декоративной штукатуркой с приятной фактурой в теплом оттенке, гармонирующем с остальными помещениями. На окнах установлены легкие сетчатые шторы шоколадного цвета, которые пропускают лишь часть дневного света, не затемняя при этом пространство.

— Ремонт занял около года. Его стоимость составила $95 000 по курсу. В эту сумму входит все: строительные работы, материалы, мебель, освещение, бытовая техника и согласование перепланировки. Да, этот интерьер нельзя назвать бюджетным. Были позиции, на которых заказчики осознанно не экономили: паркетная доска, фасады из натурального шпона, гипсовая лепнина, рамочные фасады мебели, — подытожил дизайнер.

