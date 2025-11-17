Польский генерал: Российские дроны были боевыми 17.11.2025, 11:11

1,642

Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Сентябрьское вторжение было реальной атакой.

Польский генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что в ночь на 10 сентября, когда российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, угроза была более серьезной, чем считалось ранее.

Его слова цитирует RMF24.

Клиш заявил, что некоторые из российских беспилотников, даже те, которые использовались в качестве приманок для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой.

«Утверждение, что это были картонные и бумажные объекты, не является полностью правдивым», – сказал польский генерал.

Он добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com