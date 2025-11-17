В минском аэропорту остановили россиянина с крупной суммой денег

В минском аэропорту остановили россиянина с крупной суммой денег1
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Россиянин летел из Минска в Банку и пытался вывезти крупную сумму денег. В Национальном аэропорту Минск он выбрал зеленый коридор и тем самым заявил, что ему не нужно ничего декларировать.
Сотрудникам таможни он рассказал, что имеет при себе 500 тысяч российских рублей.
«Только при последующем осуществлении дополнительных форм таможенного контроля он предъявил наличные денежные средства в размере 56 тысяч долларов в эквиваленте. Пассажир пояснил, что деньги заработал», — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК о незаконном провозе денег. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.