Том Круз наконец получил «Оскар»1
- 17.11.2025, 11:26
Ему вручили почетную награду за вклад в кино.
В Лос-Анджелесе актеру Тому Крузу впервые в карьере вручили почетный «Оскар». Награда была присуждена 16 ноября на церемонии Governor Awards, которая проходит отдельно от основной церемонии «Оскар». За более чем 40 лет в кино Круз четыре раза номинировался на премию, но ни разу не выигрывал, сообщает BILD.
Круз ранее номинировался как лучший актер за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайер», как лучший актер второго плана за «Магнолию», а также как продюсер «Топ Ган: Мэверик».
Почетный «Оскар» считается одной из самых престижных наград в кинобизнесе: среди прошлых лауреатов — Чарли Чаплин, Джуди Гарленд, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола и Спайк Ли. Теперь в этот список вошел и Том Круз, которого в Голливуде называют «спасателем кино» за вклад в возрождение кинопроката после пандемии.
Круз прославился не только ролями, но и своими рискованными трюками в серии «Миссия невыполнима», а также работой с культовыми режиссерами — от Стэнли Кубрика до Пола Томаса Андерсона.