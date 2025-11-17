«Это проблема, созданная режимом Лукашенко» 1 17.11.2025, 11:38

Литва заявила, что ее грузовики взяты в заложники.

Технические контакты с белорусской стороной по поводу литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, состоятся 18 ноября. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис, пишет LRT.

«Это проблема, по сути, созданная режимом Лукашенко. Эти грузовики взяты в заложники, и теперь предлагается вести переговоры, поэтому само слово „переговоры“ мне тоже не нравится. Завтра, скорее всего, будут технические контакты с белорусской стороной. У нас есть свое видение, мы его представим и посмотрим, как они отреагируют. <…> Если с белорусской стороны будет доброжелательность, я могу уверить, что никто в Литве не заинтересован продолжать закрытие пунктов пересечения границы», — сказал Матуленис в эфире LRT RADIO.

При этом Матуленис не видит оснований проводить переговоры на уровне МИД, поскольку считает, что сначала нужно дождаться результатов технической встречи.

«Почему мы должны переходить на уровень внешней политики? У нас есть конкретная проблема, ее нужно решить, и все встанет на свои места. Сейчас пытаются обрастить ситуацию всевозможными новыми проблемами, будто мы за что-то ответственны, создавая впечатление, что Литва закрыла пункты пересечения границы неизвестно почему — другая сторона прекрасно знает, почему они были закрыты. Все можно было решить в течение нескольких дней, но этого сделано не было. <…> На той стороне, на Востоке, часто бывает так: создается проблема, а затем предлагается ее решить. Это напоминает определенную деятельность с использованием рычагов давления для достижения переговоров. Но сегодня я не вижу необходимости переходить к каким-то дальнейшим переговорам. Да, завтра будет встреча, посмотрим, как все будет выглядеть, и тогда наше правительство примет наиболее разумное решение», — сказал советник президента Литвы.

Напомним, в Беларуси скопилось свыше 1100 фур литовских перевозчиков. Режим Лукашенко не выпускает их из страны и угрожает конфисковать.

