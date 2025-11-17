Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области 17.11.2025, 11:40

Она поставляет электроэнергию в центральные регионы РФ.

Украинские дроны атаковали подстанцию 500 кВ Вешкайма в Ульяновской области РФ, которая является связующим звеном в энергокольце Поволжья. Она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Telegram-канал Astra.

Через атакованный объект проходят «значительные объемы электроэнергии», в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны. Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россети» — МЭС Волги, пишет Astra.

Данные спутников сервиса NASA Firms подтверждают пожар на подстанции в поселке Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских признал атаку на объект и заявил, что в результате удара жертв и пострадавших «нет». Также он уверяет, что электроснабжение населенных пунктов «осуществляется в штатном режиме».

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что подстанция была атакована после частичного восстановления.

«Напомню, что это один из ключевых элементов российской энергосистемы», — написал Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com