Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области
- 17.11.2025, 11:40
Она поставляет электроэнергию в центральные регионы РФ.
Украинские дроны атаковали подстанцию 500 кВ Вешкайма в Ульяновской области РФ, которая является связующим звеном в энергокольце Поволжья. Она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области.
Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Telegram-канал Astra.
Через атакованный объект проходят «значительные объемы электроэнергии», в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны. Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россети» — МЭС Волги, пишет Astra.
Данные спутников сервиса NASA Firms подтверждают пожар на подстанции в поселке Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских признал атаку на объект и заявил, что в результате удара жертв и пострадавших «нет». Также он уверяет, что электроснабжение населенных пунктов «осуществляется в штатном режиме».
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что подстанция была атакована после частичного восстановления.
«Напомню, что это один из ключевых элементов российской энергосистемы», — написал Коваленко.