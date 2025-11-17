закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 12:01
Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области

Она поставляет электроэнергию в центральные регионы РФ.

Украинские дроны атаковали подстанцию 500 кВ Вешкайма в Ульяновской области РФ, которая является связующим звеном в энергокольце Поволжья. Она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Telegram-канал Astra.

Через атакованный объект проходят «значительные объемы электроэнергии», в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны. Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россети» — МЭС Волги, пишет Astra.

Данные спутников сервиса NASA Firms подтверждают пожар на подстанции в поселке Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских признал атаку на объект и заявил, что в результате удара жертв и пострадавших «нет». Также он уверяет, что электроснабжение населенных пунктов «осуществляется в штатном режиме».

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что подстанция была атакована после частичного восстановления.

«Напомню, что это один из ключевых элементов российской энергосистемы», — написал Коваленко.

