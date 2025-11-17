В Литве создадут более четырех десятков центров кибербезопасности 17.11.2025, 11:32

Вильнюс усиливает цифровую оборону страны.

Министерство обороны обнародовало планы по созданию 44 центров кибербезопасности по всей стране в рамках широких усилий по усилению цифровой обороны Литвы, пишет LRT.

Рокас Йоникас, директор Департамента операций по кибербезопасности Национального центра кибербезопасности (NKSC), заявил еще в мае, что целью является создание региональных центров в каждом округе в течение трех с половиной лет.

Ожидается, что в каждом центре будут работать четыре специалиста, которые будут предоставлять услуги по кибербезопасности семи муниципалитетам.

Согласно плану, NKSC предоставит аппаратное и программное обеспечение, обучит персонал и окажет поддержку в управлении серьезными киберинцидентами. Муниципалитеты-участники предоставят помещения и покроют расходы на персонал.

По словам литовских чиновников, центр поможет создать и поддерживать возможности государственного сектора в области кибербезопасности, включая выявление, регистрацию и реагирование на киберинциденты, а также выявление уязвимостей и укрепление слабых мест.

