Под Могилевом пенсионер с канистрой подпалил чужой Ford 17.11.2025, 11:53

Мотивом стала месть.

Днем 10 ноября на Центральной улице деревни Тушково загорелся Ford. Автомобиль получил серьезные повреждения. Причиной возгорания стала месть.

Как сообщает СК, 37-летний житель Горок приехал на дачу, вместе с приятелем они занялись ремонтом крыши. В какой-то момент мужчина услышал хлопки и выбежал на улицу, где увидел горящую машину. Недалеко находился 63-летний мужчина, который громко звал хозяина тушить пожар.

Впоследствии выяснилось, что поджог автомобиля на почве личной неприязни совершил тот самый пенсионер, звавший на помощь. Он заранее купил горючее на ближайшей АЗС, а в день поджога поехал из дома на велосипеде с полной канистрой. Возле автомобиля нашли остатки оплавленной канистры, при себе у мужчины обнаружили коробок спичек. Мотивом преступления стали давние рабочие отношения между потерпевшим и пенсионером, связанные с якобы невыполненными обещаниями по зарплате.

— Действия пенсионера квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 218 (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области.

