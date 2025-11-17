закрыть
Трамп заявил о готовности начать переговоры с Мадуро

3
  • 17.11.2025, 11:56
  • 1,304
Трамп заявил о готовности начать переговоры с Мадуро
Коллаж: confidencial.digital

У берегов Венесуэлы стоят американские авианосцы.

США в ближайшее время могут провести переговоры с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил американский президент Дональд Трамп. «Они хотели бы поговорить. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп на фоне обострения отношений между двумя странами.

За день до этого авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с крупнейшим авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. На борту корабля находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Перед этим глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции «Южное копью» (Southern Spear) против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

Одновременно с этим США решили внести в список иностранных террористических организаций венесуэльский наркокартель «Лос Солес», который Вашингтон связывает с Мадуро. В Госдепе уточнили, что решение вступит в силу 24 ноября. Как отмечает Bloomberg, это расширяет юридические основания для «более агрессивных действий». По данным Reuters, на прошлой неделе высокопоставленные чиновники администрации трампа провели три встречи в Белом доме, на которых рассмотрели варианты возможной военной операции против Венесуэлы, включая удары по территории страны.

