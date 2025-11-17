Мозырский борец с коррупцией попался на взятке

Мозырский борец с коррупцией попался на взятке2
- 17.11.2025, 12:00
- 1,182
Чиновник брал деньги за заключение договоров.
В Гомельском областном суде по статье о статье о получении взятки осудили начальника отдела внешнеэкономической деятельности и сбыта предприятия «Мозырьсоль» Владислава Труханович, пишет издание «Флагшток». На предприятии он входил в состав антикоррупционной комиссии.
Согласно материалам дела, Труханович с апреля 2021 года по апрель 2025 года «принял для себя от обвиняемой Ф., генерального директора ООО «БПК» в качестве взятки денежные средства на общую сумму не менее 1 090 000 российских рублей и 3 500 долларов США». Деньги, как утверждается, были переданы за гарантию заключения с ООО «БПК» договоров на поставку продукции ОАО «Мозырьсоль» и надлежащее исполнение договорных обязательств.
Гендиректор ООО «БПК» признала вину полностью, Труханович не оспаривал сам факт получения денег, но оспаривал размер суммы и причину, по которой были переданы деньги.
В итоге менеджера «Мозырьсоли» приговорили к 7 годам колонии, гендиректора ООО «БПК» — к 5 годам. Обоим в рамках амнистии срок сократили на 1 год.