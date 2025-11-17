Как Британия стала главным «врагом» России 17.11.2025, 12:08

Москва все чаще делает Лондон главным объектом критики.

В последние годы Великобритания заняла в российской пропаганде место главного противника. Лондон обвиняют в самых разных заговорах — от ударов по российским аэродромам и подрыва «Северных потоков» до вмешательства в теракт в «Крокус Сити Холле». На этой неделе к списку добавилось новое обвинение. ФСБ заявила, что британская разведка пыталась склонить российского пилота к бегству на Запад, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Лондон отвергает все обвинения, однако Москва все чаще делает Британию главным объектом критики, особенно на фоне попыток наладить отношения с администрацией Дональда Трампа. По словам бывшего военного атташе Великобритании в Москве Джона Формана, России теперь сложно напрямую критиковать США, поэтому все «виноваты» британцы — удобная мишень для объяснения военных неудач и огромных потерь в Украине.

Историческое соперничество двух стран уходит корнями в XIX век, к «Большой игре» за влияние в Центральной Азии. В советский период Великобритания считалась второстепенным противником после США, но после вторжения в Украину ее роль резко изменилась.

Британия стала одним из самых активных сторонников Киева: Лондон первым передавал вооружение и публично призывал к поражению России. Особую роль в российской риторике занимает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого в Москве обвиняют в срыве возможного мирного соглашения весной 2022 года — несмотря на опровержения Киева.

В российской официальной риторике слово «англосаксы» превратилось в образ врага, стоящего за всеми западными интригами. По данным Левада-центра, Британия входит в тройку «главных врагов» для россиян, уступая лишь Германии.

При этом Москва парадоксальным образом описывает Лондон одновременно как «ослабевшую колониальную державу» и как силу, стоящую за мировыми заговорами. Несмотря на враждебную риторику, реальные политические последствия остаются неясными: Россия минимизирует дипломатические контакты с Лондоном и предпочитает вести диалог с Берлином и Парижем, считая Британию более изолированной и уязвимой после Brexit.

