В Беларуси запретили лампочки Horizont собственного производства

В Беларуси запретили лампочки Horizont собственного производства1
- 17.11.2025, 12:13
Их признали опасными.
В Беларуси запретили лампочки отечественного производства. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госстандарта.
Речь идет о светодиодной лампе торговой марки Horizont LED-F C37 4W 3000K E14.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), ГОСТ CIPR 15-2014.
Лампы не подпадают под нормы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования.
Квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.
Лампы выпустили на Брестском электроламповом заводе – единственном предприятии по производству таких ламп в стране. Оно принадлежит холдингу Horizont.