В Беларуси запретили лампочки Horizont собственного производства 1 17.11.2025, 12:13

Их признали опасными.

В Беларуси запретили лампочки отечественного производства. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госстандарта.

Речь идет о светодиодной лампе торговой марки Horizont LED-F C37 4W 3000K E14.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), ГОСТ CIPR 15-2014.

Лампы не подпадают под нормы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования.

Квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.

Лампы выпустили на Брестском электроламповом заводе – единственном предприятии по производству таких ламп в стране. Оно принадлежит холдингу Horizont.

