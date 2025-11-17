В Эфиопии вспыхнул смертельный вирус Марбург 17.11.2025, 12:25

5,982

Лечения от него не существует.

Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург, известно уже о по меньшей мере 9 больных. Шансы выжить после заражения им составляют лишь примерно 50%.

В Эфиопии вспыхнул смертельный вирус Марбург. Им заразились по меньшей мере 9 человек на юге страны. Об этом 14 ноября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

«Я выражаю благодарность Министерству здравоохранения Эфиопии за быструю и прозрачную реакцию на вспышку, а также за работу Эфиопского института общественного здоровья и региональных органов здравоохранения. Эти быстрые действия демонстрируют серьезность намерений страны быстро взять вспышку под контроль», — отметил он.

Гебреисус подчеркнул, что ВОЗ на уровне страны, региона и штаб-квартиры активно поддерживает Эфиопию в борьбе со вспышкой вируса Марбург и лечении инфицированных. Также организация поддерживает все усилия, направленные на предотвращение потенциального трансграничного распространения вируса.

В The Washington Post объяснили, что вирус Марбург — это вирусная геморрагическая лихорадка. Он передается между людьми через контакт с биологическими жидкостями, в частности кровью, слюной или мочой, а также через поверхности и материалы.

Вирус Марбург относится к тому же роду, что и Эбола, и был впервые обнаружен в 1967 году. Он назван в честь немецкого города, где произошла первая вспышка.

Сначала заболевание проявляется следующими симптомами:

лихорадка;

головная боль;

озноб;

боли в мышцах.

Реже у пациентов могут быть боли в груди, тошнота, рвота и диарея. Через 2-7 дней после проявления симптомов может появиться сыпь, но зуда нет. В тяжелых случаях возможны сильная кровопотеря, кровотечение и полиорганная дисфункция (отказ органов).

По информации ВОЗ, смерть от этого вируса обычно наступает через 8-9 дней. Этому предшествуют сильная кровопотеря и шок. В целом средний уровень летальности составляет примерно 50%.

Утвержденных для лечения вакцин или антивирусных препаратов не существует. Пациентам только предоставляют поддерживающую терапию.

«Вероятно, вирус впервые перешел к людям от летучих мышей. Он может снова и снова появляться, даже после того, как одна вспышка заболевания будет локализована», — добавили в издании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com