Белорусская промышленность летит вниз

Белорусская промышленность летит вниз3
- 17.11.2025, 12:33
Падение промпроизводства ускорилось – особенно в Минске.
Статистика промышленного производства в Беларуси показывает усугубление негативных тенденций, пишет Myfin.by.
Как следует из данных Белстата, в январе-октябре 2025 года объем промышленного производства в Беларуси составил 172,56 млрд рублей.
Показатель сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах. При этом по итогам января-сентября снижение составляло 0,8%.
Результаты по основным видам экономической деятельности таковы:
обрабатывающая промышленность – 153,8268 млрд рублей (-2%);
электроэнергия, газ, пар, горячая вода, кондиционирование – 13,1192 млрд рублей (+2,8%);
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов – 3,2231 млрд рублей (-0,1%);
горнодобывающая промышленность – 2,3982 млрд рублей (+2,7%).
Среди регионов рост промышленного производства фиксируется в Минской (+0,9%), Брестской (+1%) и Гродненской (+1,9%) областях.
В то же время промпроизводство вновь сократилось в Минске, причем если по итогам девяти месяцев года падение составляло 0,6%, то теперь оно достигло 2,4%.
Также спад продолжает отмечаться в Витебской (-4,5%), Могилевской (-2,8%) и Гомельской (-2,2%) областях.
