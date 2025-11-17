Белорусская промышленность летит вниз 3 17.11.2025, 12:33

2,524

Падение промпроизводства ускорилось – особенно в Минске.

Статистика промышленного производства в Беларуси показывает усугубление негативных тенденций, пишет Myfin.by.

Как следует из данных Белстата, в январе-октябре 2025 года объем промышленного производства в Беларуси составил 172,56 млрд рублей.

Показатель сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах. При этом по итогам января-сентября снижение составляло 0,8%.

Результаты по основным видам экономической деятельности таковы:

обрабатывающая промышленность – 153,8268 млрд рублей (-2%);

электроэнергия, газ, пар, горячая вода, кондиционирование – 13,1192 млрд рублей (+2,8%);

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов – 3,2231 млрд рублей (-0,1%);

горнодобывающая промышленность – 2,3982 млрд рублей (+2,7%).

Среди регионов рост промышленного производства фиксируется в Минской (+0,9%), Брестской (+1%) и Гродненской (+1,9%) областях.

В то же время промпроизводство вновь сократилось в Минске, причем если по итогам девяти месяцев года падение составляло 0,6%, то теперь оно достигло 2,4%.

Также спад продолжает отмечаться в Витебской (-4,5%), Могилевской (-2,8%) и Гомельской (-2,2%) областях.

Падение промпроизводства в Беларуси ускорилось – особенно в Минске

Статистика промышленного производства в Беларуси показывает усугубление негативных тенденций, хотя в трех регионах нашей страны по-прежнему фиксируется рост.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com