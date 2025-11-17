закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская промышленность летит вниз

3
  • 17.11.2025, 12:33
  • 2,524
Белорусская промышленность летит вниз

Падение промпроизводства ускорилось – особенно в Минске.

Статистика промышленного производства в Беларуси показывает усугубление негативных тенденций, пишет Myfin.by.

Как следует из данных Белстата, в январе-октябре 2025 года объем промышленного производства в Беларуси составил 172,56 млрд рублей.

Показатель сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах. При этом по итогам января-сентября снижение составляло 0,8%.

Результаты по основным видам экономической деятельности таковы:

обрабатывающая промышленность – 153,8268 млрд рублей (-2%);

электроэнергия, газ, пар, горячая вода, кондиционирование – 13,1192 млрд рублей (+2,8%);

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов – 3,2231 млрд рублей (-0,1%);

горнодобывающая промышленность – 2,3982 млрд рублей (+2,7%).

Среди регионов рост промышленного производства фиксируется в Минской (+0,9%), Брестской (+1%) и Гродненской (+1,9%) областях.

В то же время промпроизводство вновь сократилось в Минске, причем если по итогам девяти месяцев года падение составляло 0,6%, то теперь оно достигло 2,4%.

Также спад продолжает отмечаться в Витебской (-4,5%), Могилевской (-2,8%) и Гомельской (-2,2%) областях.

Падение промпроизводства в Беларуси ускорилось – особенно в Минске

Статистика промышленного производства в Беларуси показывает усугубление негативных тенденций, хотя в трех регионах нашей страны по-прежнему фиксируется рост.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина