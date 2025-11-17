Удивительная история автомобиля Toyota RAV4
17.11.2025
Экспериментальный концепт стал самой продаваемой в мире машиной.
Сегодня Toyota RAV4 — бестселлер мирового автопрома, но путь к успеху начался задолго до его появления на дорогах. Истоки модели уходят в конец 1980-х, когда на Токийском автосалоне 1989 года Toyota представила концепт под названием RAV Four, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Производитель описывал новинку как «нео-урбанистический полноприводный автомобиль, созданный для активной молодежи и объединяющий черты городского и внедорожного транспорта». Концепт был призван заполнить нишу компактных полноприводников, которая к тому моменту в Японии фактически принадлежала Suzuki Escudo (Vitara/Sidekick).
Хотя у Toyota уже был широкий ряд внедорожников — Land Cruiser 60 и 70, а также Hilux Surf (4Runner), — все они считались слишком крупными для местного рынка. RAV Four должен был стать более компактной и удобной альтернативой.
Имя концепта также было символичным: RAV расшифровывалось как «автомобиль для активного отдыха» («Recreational Activity Vehicle»), а Four означало полный привод.
В 1994 году в Японии дебютировал серийный Toyota RAV4, созданный на несущем кузове с использованием узлов Corolla, Corona и частично Celica. Именно эта модель фактически популяризировала формат кроссоверов, превратившись в глобальный хит.
Сегодня RAV4 — самый продаваемый автомобиль в мире, и его распространенность напоминает, что одна удачная идея из 1989 года способна изменить весь автомобильный рынок.