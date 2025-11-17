закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: ЕС потрясен некомпетентностью Уиткоффа

4
  • 17.11.2025, 13:13
  • 3,550
Politico: ЕС потрясен некомпетентностью Уиткоффа
Стив Уиткофф

Главный переговорщик Трампа не в состоянии даже точно передавать сообщения.

В Евросоюзе поражены политической некомпетентностью спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в ведении переговоров об урегулировании в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет Politico.

Издание отмечает, что Уиткофф стал главным переговорщиком Дональда Трампа с Кремлем на фоне беспрецедентного сокращения дипломатического корпуса в Госдепартаменте США – там было уволено более 1,3 тыс. сотрудников. По состоянию на 23 октября 85 из 195 должностей американских послов были вакантными, отмечает издание.

Оставив ключевые посты незаполненными, Трамп пустил в ход свое окружение и отправил своего друга, юриста и специалиста по недвижимости на переговоры с Путиным. В результате чиновники ЕС «были потрясены его непониманием сложностей российско-украинской войны», заявил высокопоставленный европейский чиновник.

В Брюсселе «нет никакой уверенности в том, что Уиткофф способен не только на переговоры, а хотя бы «надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина