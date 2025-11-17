Politico: ЕС потрясен некомпетентностью Уиткоффа

Politico: ЕС потрясен некомпетентностью Уиткоффа4
Главный переговорщик Трампа не в состоянии даже точно передавать сообщения.
В Евросоюзе поражены политической некомпетентностью спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в ведении переговоров об урегулировании в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет Politico.
Издание отмечает, что Уиткофф стал главным переговорщиком Дональда Трампа с Кремлем на фоне беспрецедентного сокращения дипломатического корпуса в Госдепартаменте США – там было уволено более 1,3 тыс. сотрудников. По состоянию на 23 октября 85 из 195 должностей американских послов были вакантными, отмечает издание.
Оставив ключевые посты незаполненными, Трамп пустил в ход свое окружение и отправил своего друга, юриста и специалиста по недвижимости на переговоры с Путиным. В результате чиновники ЕС «были потрясены его непониманием сложностей российско-украинской войны», заявил высокопоставленный европейский чиновник.
В Брюсселе «нет никакой уверенности в том, что Уиткофф способен не только на переговоры, а хотя бы «надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном».