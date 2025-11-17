закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 14:00
Минский планетарий закрыли на ремонт

  • 17.11.2025, 13:18
Минский планетарий закрыли на ремонт

В нем появится новый вращающийся звездный купол.

Если вы планировали устроить романтическое свидание или показать деткам звездный мир в знаменитом Минском планетарии, то придется подождать. Вайбовое место для любителей необычного досуга закрыли на ремонт. Обновить домик цилиндрической формы обещают быстро. Подробности сообщает телеграм-канал «Минскстрой».

Здание обсерватории Минского планетария в парке Горького довольно старое — 1967 года постройки. Его высота — 12 метров, диаметр — 5,5 метра. На верхний уровень, где находился уникальный телескоп фирмы Carl Zeiss 1950/130, ведет винтовая лестница.

Модернизацией объекта занимаются строители треста №35 (генподрядчик СУ-199).

На начальном этапе строители демонтируют все устаревшее и отжившее. На время ремонта даже переехал телескоп, осталась только станина от него. Конструктив здания восстановят, смонтируют новые витражные системы, проложат сети электроснабжения, выполнят отделку и благоустройство.

Что новенького увидят минчане после завершения реконструкции? У здания появится новый купол с вращением на 360° со специальными створками. Каждая колонна будет с подсветкой.

Открыть обновленный звездный домик обещают уже через три месяца.

