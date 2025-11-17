Кубилюс: Путин может ударить по стране НАТО уже через два года 1 17.11.2025, 13:21

Андрюс Кубилюс

Россия может атаковать государства Балтии.

Диктатор Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2–4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

Об этом заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции в Вильнюсе 17 ноября, передает «Европейская правда».

Путин может напасть на одно из государств Балтии в течение 2–4 лет, предупредил еврокомиссар.

«Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины. Актуальность первого вопроса происходит из публичных заявлений наших разведывательных служб, в том числе из Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов и из нашего (Балтийского) региона, о том, что Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года», – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в таком случае балтийские государства могут стать «одной из самых вероятных целей новой кремлевской агрессии».

«Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза. Я хотел бы напомнить о недавней известной книге «If Russia Wins: A Scenario» Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора университета Бундесвера, представляющей угрожающий сценарий, в котором НАТО не смогло договориться о том, как реагировать, когда Нарва была оккупирована. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям», – подчеркнул еврокомиссар.

Он напомнил, что в Договоре о Европейском Союзе содержится известная статья 42(7) о взаимной помощи в случае вооруженной агрессии против одного государства-члена, «которую некоторые эксперты называют даже сильнее статьи 5 НАТО в части обязательств государств-членов помогать друг другу».

