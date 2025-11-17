закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 14:00
В «Минск-Мире» сдается квартира за $170

  • 17.11.2025, 13:26
  • 1,252
В «Минск-Мире» сдается квартира за $170

Но есть нюанс.

Цена для локации и нового дома кажется почти невероятной, но у объявления есть важная сноска: квартира абсолютно без отделки, пишет onliner.by.

Речь идет о типичной «бетонной коробке»: голые стены, черновая стяжка, ни сантехники, ни кухни. Фактически пространство, где можно жить только при наличии фантазии и нескончаемого оптимизма.

Тем не менее подобные варианты для Минска уже давно не выглядят чем-то удивительным. Рынок аренды показывает: спрос есть даже на такие «нулевые» квартиры. Год назад уже была история девушки, которая сдала аналогичную бетонную квартиру — только с минимальным набором мебели — за $270. Тогда на просмотр выстроилась очередь из желающих.

