Кто на самом деле сделал Гарри Поттера известным 17.11.2025, 13:46

Барри Каннингем

Фото: REUTERS/Sam Tabahriti

Издатель Барри Каннингем уходит на пенсию.

Барри Каннингем, издатель, впервые увидевший потенциал «Гарри Поттера», готовится завершить карьеру. 72-летний Каннингем рассказал о наследии знаменитой серии, будущем детской литературы и планах после ухода на пенсию, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Детство Каннингема прошло среди книг, которые стали для него спасением. Он вспоминает, что одной из первых прочитанных им любимых книг был «Хоббит» — история, полная фантазии и тонкого юмора. Именно чувство юмора, по его словам, стало одной из причин, по которой он позже поверил в рукопись Дж. К. Роулинг.

Каннингем первым прочитал рукопись «Гарри Поттера и философского камня» в 1994 году. Несмотря на необычное название и объем, он без колебаний сделал предложение автору — около 2 тысяч фунтов. Книга не стала бестселлером сразу, но постепенно покорила читателей и изменила жизнь издателя. Успех серии позволил ему основать собственное издательство «Chicken House», полностью посвященное детским книгам.

Каннингем отмечает, что сегодня в издательском деле детям уделяется больше уважения и внимания, чем раньше. Детская литература, по его словам, стала мощной культурной силой — отчасти благодаря успеху «Гарри Поттера».

Готовясь уйти на пенсию 31 декабря, Каннингем планирует больше читать «для себя», работать с молодыми авторами и проводить время с семьей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com