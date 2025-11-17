Politico: Новая гонка вооружений на Западе
- 17.11.2025, 13:53
Эксперты призывают обращать внимание и на дипломатию.
Мировые расходы на оборону растут рекордными темпами — быстрее, чем в любой момент после окончания холодной войны. Одновременно ведущие западные государства сокращают бюджеты на дипломатические структуры и иностранную помощь, что, по мнению экспертов, может иметь свои последствия, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Ещё в 1958 году бывший британский премьер Гарольд Макмиллан говорил: «Лучше говорить, чем воевать». Однако, как предупреждает бывший министр британского правительства Эндрю Митчелл, современные лидеры забывают уроки мировой истории, когда отказ от дипломатии приводил к катастрофам.
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году глобальные военные расходы выросли на 9,4% и достигли исторического максимума. На этом фоне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) фиксирует падение официальной помощи развитию на 9%, а в 2025-м ожидаются новые сокращения — до 17%.
Европейские и американские дипломатические службы также сокращаются. Великобритания и Нидерланды урезают штаты и закрывают представительства, ЕС планирует уменьшать свои зарубежные миссии. Такая тенденция, предупреждают аналитики, создаёт вакуум влияния, который стремительно заполняют Россия, Китай и Турция — особенно в странах Африки и Азии.
Резкое укрепление оборонных бюджетов объясняется растущими угрозами — от войны в Украине до опасений по поводу политики США. Европейские страны согласовали цель тратить 5% ВВП на оборону к 2035 году. В то же время Франция, Германия, Великобритания и США впервые за три десятилетия одновременно сократили помощь развитию.
Критики предупреждают, что ставка исключительно на силу без поддержки дипломатии и гуманитарных программ создаёт риск дестабилизации, новых конфликтов и миграционных кризисов. Как отметил бывший британский посол Ким Дэррок, «реагировать на международные угрозы только военной силой невозможно — нужна комплексная стратегия».